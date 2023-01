Astana Qazaqstan kondigt transfer Mark Cavendish aan

De kogel is door de kerk: Mark Cavendish komt in 2023 uit voor Astana Qazaqstan. De langverwachte transfer van de Britse sprinter naar het WorldTeam van Alexander Vinokourov is aangekondigd. Op sociale media is Cav te zien in zijn Britse kampioenstrui met Astana Qazaqstan op de schouders.

Cavendish had oorspronkelijk een contract getekend bij B&B Hotels-KTM voor 2023, maar nadat dit project instortte moest de Manx Missile op zoek naar nieuw onderdak. Die heeft hij dus gevonden bij Astana Qazaqstan. De afgelopen twee seizoenen stond hij onder contract bij Quick-Step-Alpha Vinyl, maar Cavendish kreeg geen nieuw contract bij het Belgische team.

De 34-voudig ritwinnaar in de Tour de France kan niet wachten om aan het nieuwe avontuur te beginnen. “Ik heb er echt enorm veel zin in. Ik heb zelf jarenlang met Alexander Vinokourov gekoerst en dat ga ik nu ook doen met zijn twee zoons. Astana Qazaqstan is een geweldige omgeving om succesvol te zijn. Ik heb al een lange carrière achter de rug, maar voel nog altijd het fietsplezier en de honger om te blijven winnen. Ik kijk ernaar uit om deel uit te maken van deze succesvolle ploeg.”

Wil om te winnen

“Nou, Mark Cavendish heeft natuurlijk geen introductie nodig”, begint teammanager Alexander Vinokourov in een perscommuniqué. “Mark is de beste sprinter uit de geschiedenis en we zijn blij dat we hem nu mogen verwelkomen bij onze ploeg. Het is best een uitdaging voor ons, de komst van een dergelijke topsprinter, maar we zijn er klaar voor. We zijn nieuwe wegen en mogelijkheden. Mark heeft nog altijd een groot verlangen om wedstrijden te winnen, en we zullen hem hierin ondersteunen.”

