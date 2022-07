Astana Qazaqstan met Nibali naar San Sebastián, Battistella speerpunt in Ronde van Polen

Astana Qazaqstan heeft zijn selecties voor de Clásica San Sebastián en de Ronde van Polen gepresenteerd. Alexey Lutsenko is er niet bij in de Baskische eendaagse, waar de Kazachse ploeg Vincenzo Nibali naar voren schuift als kopman. In Polen is Samuele Battistelle degene die voor een mooi resultaat moet zorgen.

Nibali, die bezig is aan zijn laatste seizoen als prof, is in voorbereiding op de Vuelta a España. Wat wedstrijden betreft, doet hij dat volledig in Spanje. Afgelopen week reed hij al de Prueba Villafranca – Ordiziako Klasika en de Vuelta a Castilla y Leon. In de Clásica San Sebastián zal de Italiaan bijgestaan worden door Manuele Boaro, Simone Velasco, Yuriy Natarov, Vadim Pronskiy, Stefan de Bod en Alexandr Riabushenko. Het is voor het eerst sinds 2010 dat Nibali van start gaat in San Sebastián. Een 28ste plek, in 2008, is zijn beste klassering.

Ronde van Polen

Samuele Battistella is de kopman van Astana Qazaqstan in de Ronde van Polen. De Italiaan eindigde maandag als vijfde in de Prueba Villafranca – Ordiziako Klasika, waar hij een aanvallende wedstrijd reed. In Polen kan hij rekenen op de steun van Yevgeniy Fedorov, Michele Gazzoli, Davide Martinelli, Yevgeniy Gidich, Harold Tejada en Christian Scaroni. Die laatste – begin dit jaar nog in dienst van Gazprom-RusVelo – heeft een stagecontract bij Astana Qazaqstan en rijdt zijn eerste wedstrijd voor de ploeg.