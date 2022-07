Voormalig Gazprom-renner Scaroni maakt seizoen af bij Astana Qazaqstan

Christian Scaroni heeft een nieuwe werkgever. De Italiaan, die zonder ploeg kwam te zitten nadat de UCI de licentie introk van Gazprom-RusVelo, komt de rest van het seizoen uit voor Astana Qazaqstan. Dat maakte de Kazachse ploeg vandaag bekend.

“Na een moeilijke periode in mijn carrière, krijg ik eindelijk de kans om terug te komen en een contract te tekenen bij een groot team”, zegt Scaroni op de site van Astana Qazaqstan. “Niemand van ons had zich kunnen voorstellen dat we onszelf in een positie vonden zonder contract en team, terwijl het seizoen in volle gang was. Natuurlijk heeft dat veel impact gehad. Maar tegelijkertijd hebben mijn ploeggenoten en ik ons best gedaan om ons professionaliteit te tonen en te blijven trainen, dag na dag.”

Ondanks het ophouden van Gazprom-RusVelo, heeft de 24-jarige Scaroni dit seizoen nog wel enkele koersen kunnen rijden. Voor de nationale selectie van Italië reed hij onder andere de Settimana Internazionale Coppi e Bartali, Giro di Sicilia en Adriatica Ionica Race. In die laatste wedstrijd won hij twee etappes. Daarna werd hij nog negende op het nationaal kampioenschap van Italië.

Ronde van Polen

“Ik ben superblij dat ik de kans krijg om dit contract te tekenen bij Astana Qazaqstan. Het is een emotioneel en belangrijk moment voor. Natuurlijk ga ik proberen het vertrouwen terug te betalen. Ik ben klaar om mijn best te doen om het team te helpen hun doelen te verwezenlijken in elke wedstrijd waar ik de kans krijg om te rijden.”

De eerste wedstrijd waar Scaroni zich mag laten zien, is de Ronde van Polen (30 juli tot en met 5 augustus). “Ik kijk er naar uit om hem te zien als helper van Samuele Battistella in zijn eerste wedstrijd voor Astana Qazaqstan”, zegt ploegmanager Alexander Vinokourov.