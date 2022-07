Vincenzo Nibali kent programma richting Ronde van Spanje

Vincenzo Nibali rijdt in zijn afscheidsjaar de Vuelta a España. In aanloop naar deze grote ronde zal de kopman van Astana Qazaqstan enkel nog in Spanje koersen, meldt La Gazzetta dello Sport. De Italiaanse sportkrant schrijft dat Nibali zich via vier koersen voorbereidt op de Ronde van Spanje.

Nibali begint zijn Spaanse tournee op 25 juli met een eendaagse, de Prueba Villafranca-Ordiziako Klasika. Daarna volgt de Vuelta Castilla y Leon, die verreden wordt op 27 en 28 juli. Na één rustdag volgt de Clásica San Sebastián. Aansluitend op deze klassieker, kan de Haai van Messina weer een dagje herstellen, alvorens hij van start gaat in de Ronde van Burgos (2-6 augustus).

De Ronde van Spanje gaat van start op 19 augustus, in Utrecht. Er wordt afgetrapt met een ploegentijdrit. Daarna volgen nog twee ritten in Nederland, alvorens de karavaan naar Spanje trekt. Nadat de wedstrijd op 11 september eindigt in Madrid, rijdt Nibali in ieder geval nog de Ronde van Lombardije. Met dit monument zal de Siciliaan zijn carrière afsluiten. Zowel in 2015 als 2017 schreef hij de Italiaanse najaarsklassieker al eens op zijn naam.