Astana Qazaqstan met Moscon en Lutsenko in Omloop Het Nieuwsblad

Astana Qazaqstan Team heeft zijn selectie voor Omloop Het Nieuwsblad bekendgemaakt. De Kazachse ploeg rekent in de Vlaamse openingsklassieker op de kwaliteiten van Alexey Lutsenko, drie jaar geleden nog vierde in de Omloop, en de heroptredende Gianni Moscon.

Lutsenko wist zijn neus dit seizoen al meerdere keren aan het venster te steken. De 29-jarige allrounder begon met een overwinning aan het nieuwe jaar, aangezien hij in de gloednieuwe gravelkoers Clásica Jaén Paraiso Interior naar de zege wist te soleren. Ook in de Ruta del Sol liet hij zien in goede vorm te verkeren. Lutsenko werd namelijk tweede in de rit naar Baza, gewonnen door Wout Poels, en negende in het eindklassement.

Of Moscon zaterdag al in staat is om een topprestatie te leveren in Omloop Het Nieuwsblad, is maar zeer de vraag. De Italiaanse klassiekerspecialist, nieuw bij de ploeg, moest door bronchitis zijn seizoensstart uitstellen en kende met andere woorden geen vlekkeloze voorbereiding richting het Vlaamse Openingsweekend. De 27-jarige renner begint zaterdag aan zijn seizoen en gaat op voor zijn vijfde deelname aan Omloop Het Nieuwsblad. Moscon reed de klassieker tussen 2016 en 2020 vier keer eerder, met een 23e plaats in 2016 als zijn beste resultaat.

Astana Qazaqstan Team rekent zaterdag ook op de Kazachse wegkampioen Yevgeniy Fedorov, de ervaren Dmitriy Gruzdev en de Italianen Leonardo Basso, Davide Martinelli en Michele Gazzoli.

ASTANA QAZAQSTAN TEAM voor Omloop Het Nieuwsblad - 2022