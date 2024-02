vrijdag 2 februari 2024 om 19:23

Astana Qazaqstan is Henok Mulubrhan voorlopig kwijt door sleutelbeenbreuk

De AlUla Tour begon nog zo goed voor Henok Mulubrhan met een tweede plaats in de tweede etappe, maar de coureur uit Eritrea heeft vandaag een flinke tik te verwerken gekregen. Bij een harde valpartij brak Mulubrhan zijn sleutelbeen.

Op zes kilometer van de finish in Maraya gebeurde de valpartij, met Afrikaans kampioen Mulubrhan als een van de grootste slachtoffers. Al snel was duidelijk dat hij niet verder kon en uit onderzoek in het ziekenhuis bleek dat hij zijn linkersleutelbeen gebroken had. Volgens Astana voelt de 24-jarige renner zich goed en is het bij die breuk gebleven.

Naast Mulubrhan hebben ook Dylan Groenewegen (maag-darmklachen), Michael Vink (ziek) en Niklas Märkl (onbekend) de AlUla Tour verlaten in de vierde etappe.