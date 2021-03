Astana-Premier Tech mikt op top tien in Vlaams WorldTour-drieluik

Astana-Premier Tech gaat zonder uitgesproken favoriet van start in Brugge-De Panne, de E3 Saxo Bank Classic en Gent-Wevelgem. De ploeg wil met name aanvallend koersen, kansen pakken via de ontsnapping en met een top 10-klassering het drieluik afsluiten.

“We hebben misschien niet een grote favoriet voor de klassiekers, maar onze renners zijn wel echt gemotiveerd voor de komende wedstrijden in België, waar ze ervaring kunnen opdoen en ook de vrijheid krijgen om mee te gaan in ontsnappingen en aan te vallen waar dat mogelijk is”, vertelde ploegleider Stefano Zanini, die zelf over een schat aan ervaring beschikt in de kasseiklassiekers.

“Ons doel is om het klassieke blok met een goed resultaat te beginnen, dus we streven ernaar om in deze drie wedstrijden een renner in de top tien te hebben en zo aanvallend mogelijk te koersen. In Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne hadden we twee sterke prestaties vanuit de vroege vlucht, dus ik hoop dat we zoiets deze week weer kunnen laten zien”, aldus Zanini.

Astana voor Brugge-De Panne, E3 Classic en Gent-Wevelgem 2021

Yevgeniy Fedorov

Yevgeniy Gidich

Dmitriy Gruzdev

Hugo Houle

Davide Martinelli

Benjamin Perry

Artyom Zakharov