Astana-Premier Tech met sterke ploeg in GP Miguel Indurain

Astana-Premier Tech trekt met een sterke selectie naar de GP Miguel Indurain. De Kazachse formatie rekent komende zaterdag onder meer op de explosieve Alex Aranburu, Ion Izagirre en Luis Léon Sánchez.

Astana-Premier Tech rekent zaterdag misschien niet op een absolute kopman, maar kan in de finale wellicht heel wat pionnen uitspelen. Met Aranburu beschikt de ploeg over een rappe man met een voorliefde voor korte en steile klimmetjes. De 25-jarige Bask werd eerder dit seizoen al zesde in Omloop Het Nieuwsblad en zevende in Milaan-San Remo.

De ploeg kan met Ion Izagirre en Luis Léon Sánchez ook gokken op een zware wedstrijd. Izagirre en Sánchez zijn normaal gesproken niet vies van een lange solo en verkeren bovendien in goede vorm. Zo werd Izagirre derde in Parijs-Nice, Sánchez maakte dan weer een sterke indruk in de voorbije Ronde van Catalonië.

Astana-Premier Tech heeft nog wel meer kandidaat-winnaars in de gelederen met ook nog Omar Fraile en Alexey Lutsenko. Voor de Kazach is het zijn eerste wedstrijd sinds zijn valpartij in Parijs-Nice. Óscar Rodríguez en Javier Romo vervolledigen de selectie. Neoprof Romo liet een goede indruk achter in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali.

Selectie Astana-Premier Tech voor GP Miguel Indurain (3 april)

Alex Aranburu

Ion Izagirre

Óscar Rodríguez

Omar Fraile

Alexey Lutsenko

Javier Romo

Luis Léon Sánchez