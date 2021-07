Astana met tweevoudig winnaar Luis León Sánchez in Clásica San Sebastián

Luis León Sánchez mag zaterdag gaan proberen de Clásica San Sebastián voor de derde keer te winnen. Bij Astana-Premier Tech deelt de Spanjaard, die deze week de Ordiziako Klasika won, het kopmanschap met Gorka Izagirre.

Sánchez gaat op voor zijn negende deelname in de Clásica San Sebastián, die hij zowel in 2010 als in 2012 winnend afsloot. Izagirre was twee jaar geleden negende in de Baskische eendaagse. Daarnaast verwacht men bij Astana-Premier Tech ook het een en ander van Óscar Rodríguez, die zondag zesde was in de heuvelachtige Ordiziako Klasika.

“Óscar kan voor iets moois gaan in deze wedstrijd”, zegt ploegleider Giuseppe Martinelli in een persbericht van het Kazachs-Canadese team. “In Ordizia was hij heel sterk en het parcours hier ligt hem perfect. We hebben dus een paar opties voor de eerste WorldTour-koers in de tweede helft van het seizoen en gaan proberen een goede wedstrijd te rijden.”

Selectie Astana-Premier Tech voor de Clásica San Sebastián 2021

Yevgeniy Fedorov

Gorka Izagirre

Yuriy Natarov

Óscar Rodríguez

Javier Romo

Luis León Sánchez

Nikita Stalnov