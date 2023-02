Astana met Cavendish en Bol in UAE Tour, Welsford rappe man bij Team DSM

Astana Qazaqstan en Team DSM trekken met de nodige rappe mannen naar de UAE Tour. De Kazachse formatie rekent op Mark Cavendish en Cees Bol, de Nederlandse ploeg heeft met Sam Welsford een sterke sprinter in de gelederen.

Cavendish en Bol zullen in de UAE Tour voor het eerst samen in actie komen voor hun nieuwe werkgever Astana Qazaqstan. Cavendish wordt naar voren geschoven als sprinttroef, aan Bol de taak om de Brit zo goed mogelijk te piloteren door het sprintgeweld. Cavendish reed in het Midden-Oosten al de Muscat Classic en de Tour of Oman, maar zonder succes. Bol was daarentegen al erg goed op dreef in de Saudi Tour: de Nederlander werd twee keer derde in de sprint en eindigde knap als zesde in de einstand.

De ploeg van teammanager Alexander Vinokourov heeft met Alexey Lutsenko, Harold Tejada en Javier Romo ook nog enkele renners achter de hand voor de bergetappes naar Jebel Jais en Jebel Hafeet. Lutsenko is op papier de grootste kanshebber op een goede eindklassering, maar in de voorbije Tour of Oman (19e in het eindklassement) maakte hij nog geen verpletterende indruk.

Team DSM heeft zoals eerder aangegeven ook een echte sprinttroef tot zijn beschikking met Sam Welsford. De 27-jarige Australiër kende aanvankelijk vooral een succesvolle carrière als baanwielrenner, maar is nu ook uitgegroeid tot een topper op de weg. Dit liet hij vorige maand nog zien in de Vuelta a San Juan. In de Argentijnse wielerronde won hij maar liefst twee sprintetappes, voor mannen als Bennett, Fabio Jakobsen en Fernando Gaviria.

Team DSM heeft verder nog twee potentiële kanshebbers voor een top-10-notering in het algemeen klassement. Het is echter gissen naar de vorm van Andreas Leknessund en Harm Vanhoucke, want zij beginnen in het Midden-Oosten aan hun seizoen.

