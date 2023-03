Astana met Cavendish en Bol in Milaan-Turijn, Movistar rekent op Gaviria

De selecties voor de midweekse klassieker Milaan-Turijn druppelen langzaam binnen. Astana Qazaqstan trekt met Mark Cavendish en Cees Bol naar de sprinterskoers, Movistar rekent dan weer op de snelle benen van Fernando Gaviria.

Cavendish is nog op zoek naar zijn eerste zege van het seizoen. Het wil voorlopig nog niet echt vlotten in dienst van zijn nieuwe ploeg Astana Qazaqstan. In de UAE Tour kon Cav zich een paar keer mengen in het sprintgeweld, maar in Tirreno-Adriatico kwam hij er echt niet aan te pas. Kan hij in Milaan-Turijn wel weer meedoen voor de winst? Met Cees Bol als laatste man is er veel mogelijk. De sterke Nederlander kan eventueel zelf ook meesprinten, net als Gleb Syritsa.

Wie wel al een zege op zak heeft dit seizoen: Fernando Gaviria. De rappe Colombiaan bezorgde zijn nieuwe werkgever Movistar al een ritoverwinning in de Vuelta a San Juan. Gaviria spurtte vervolgens in de UAE Tour (tweede in de vijfde etappe, achter Dylan Groenewegen) en Tirreno-Adriatico (derde in de eerste sprintersrit na Fabio Jakobsen en Jasper Philipsen) naar dichte ereplaatsen.

Lees meer: Voorbeschouwing: Milaan-Turijn 2023 – Sprinters testen zich voor La Primavera

In totaal staan er tien WorldTeams aan de start van de 104e editie van Milaan-Turijn. Cavendish, Bol en Gaviria zijn niet de enige sprinters aan het vertrek. Ook toppers als Dylan Groenewegen, Nacer Bouhanni en Jordi Meeus zijn woensdag van de partij.