ASO ziet af van aanklacht tegen vrouw die valpartij veroorzaakte

Wedstrijdorganisator ASO heeft de aanklacht ingetrokken die was ingediend tegen de vrouw die in de openingsetappe van de Tour de France een grote valpartij veroorzaakte in het peloton. De vrouw blijft wel in hechtenis nadat zij zichzelf had aangegeven.

Een dag geleden gaf de vrouw zichzelf aan bij de politie van Landerneau, de aankomstplaats van de eerste etappe. Ze werd onmiddellijk in hechtenis genomen. De politie wilde eerst zeker weten dat de vrouw geen fantast was, maar inmiddels is men ervan overtuigd dat ze inderdaad voor de val verantwoordelijk was. “Ze heeft aan ons opgebiecht dat het haar bedoeling was om via de tv een bericht naar haar familieleden te sturen”, werd aan Le Parisien bevestigd.

De Franse krant meldt verder dat de Tourorganisatie heeft besloten de aanklacht in te trekken ‘om de rust te bewaren’, legde Pierre-Yves Thouault, adjunct-directeur van de ASO, uit. “Maar we willen iedereen wel aan de veiligheidsregels herinneren.” De vrouw, die nog steeds vastzit, riskeert een boete van 1500 euro. Tevens wil de politie een voorbeeld stellen door de vrouw langer in hechtenis te houden.

Rennersvakbond CPA heeft inmiddels aangifte gedaan tegen de toeschouwer die de grote val in het peloton veroorzaakte. Ook Marc Soler, die door de val de Tour de France al na de eerste dag moest verlaten, overweegt aangifte te doen tegen de vrouw.