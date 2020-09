ASO presenteert parcours voor vrouweneditie Parijs-Roubaix vrijdag 25 september 2020 om 09:25

Op zondag 25 oktober krijgt Parijs-Roubaix niet alleen een editie voor mannen, maar voor het eerst in de geschiedenis ook een vrouwenwedstrijd. Koersorganisator ASO heeft inmiddels het parcours gepresenteerd: de rensters krijgen over een maand zeventien kasseistroken voor hun kiezen.

De ‘Hel van het Noorden’ voor vrouwen zal voorafgaand aan de mannenwedstrijd worden verreden en is ontstaan op initiatief van de UCI. De vrouwenkoers is 116 kilometer lang, start in Denain en finisht op de wereldberoemde wielerbaan van Roubaix. Onderweg wachten er zeventien kasseistroken.

Dit betekent dat de rensters 29,2 kilometer moeten dokkeren over de typische Noord-Franse keien. Ook de vrouwen moeten in de finale over de kasseien van Mons-en-Pévèle, Camphin-en-Pévèle en Carrefour de l’Arbre. Het Bos van Wallers, een van de meest iconische passages uit het wielrennen, laten de rensters dan weer links liggen.

24 ploegen

De deelneemsters beginnen om 9.20 uur aan de allereerste Parijs-Roubaix voor vrouwen, de finish wordt verwacht rond de klok van 12.30 uur. De organisatie heeft 24 ploegen uitgenodigd voor de eerste editie, waaronder de acht Women’s WorldTour-teams en formaties als Boels-Dolmans, Lotto Soudal en Parkhotel Valkenburg.

Nederlandse toppers als Annemiek van Vleuten, Marianne Vos en Lucinda Brand zullen eind oktober deelnemen aan Parijs-Roubaix. Anna van der Breggen, die donderdag nog de wereldtitel in het tijdrijden wist te veroveren, heeft nog geen beslissing genomen over deelname. “Ik weet nog niet of ik Parijs-Roubaix ga doen”, aldus Van der Breggen.