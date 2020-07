Van der Breggen slaat La Course over, twijfel over Parijs-Roubaix woensdag 15 juli 2020 om 13:52

Anna van der Breggen zal dit jaar waarschijnlijk niet aan de start staan van La Course. Dat vertelt de 30-jarige renster van Boels-Domans in de podcast De Grote Plaat. Over een deelname aan Parijs-Roubaix heeft zij nog geen beslissing genomen.

Ze weet nog niet goed wat ze van het komende wielerseizoen mag verwachten. “Dit jaar is anders dan andere jaren. Normaal gesproken kan je periodiseren en kies je de wedstrijden uit waarin je goed wil zijn. Dit jaar is er veel weggevallen en gaat er een korte periode zijn waarin we veel rijden”, stelt zij vast. “De afgelopen periode heb ik heel gestructureerd kunnen trainen. Ik hoop dat ik beter terug kom dan dat ik ooit geweest ben. De wattages zijn goed, maar dat zegt niet altijd alles. Dus dat blijft spannend.”

Van der Breggen hervat het seizoen in het Baskenland. “Volgende week dinsdag gaan we naar Spanje. Daar hebben we drie wedstrijden als voorbereiding op Strade Bianche. Daarna zit er even een gat en ga ik in voorbereiding op het NK met de Nederlandse selectie op hoogtestage in Oostenrijk. We gaan naar Kühtai, waar Sunweb nu ook zit”, legt zij uit.

Geen La Course

Na het EK volgt geen deelname aan La Course. De eendaagse Tour voor vrouwen staat dit jaar gepland op 29 augustus, vlak na het Europees Kampioenschap. Van der Breggen denkt daarom dat ze La Course overslaat. “Ik denk niet dat ik daar ga rijden”, geeft zij toe. “Het ligt een beetje in een moeilijke week, zeker nu het Europees Kampioenschap er ook tussen is gekomen. Ik vind La Course een mooie wedstrijd en goed voor het vrouwenwielrennen, maar met de planning is het dit jaar lastig. We hebben dan net het NK gehad, dan drie wedstrijden op een rij in tijdens het EK in Plouay”, stelt zij vast. “Dan zie ik het niet zitten om nog eens met 160 in het uur naar deze wedstrijd toe te haasten.”

Van der Breggen bekent dat ze het parcours voor de wegwedstrijd nog niet heeft bekeken, maar het EK Tijdrijden wel al tot doel heeft gesteld. “Ik ben al vaak tweede geweest, dus het lijkt me mooi om daar nog een keer te winnen.”

Twijfel over Parijs-Roubaix

Van 11 tot 19 september rijdt zij de Giro Rosa. Over een deelname aan Parijs-Roubaix (die dit jaar voor het eerst ook door de vrouwen wordt gereden) heeft zij nog geen beslissing genomen. “Ik weet nog niet of ik die ga doen. Parijs-Roubaix is een enorme toevoeging aan de kalender. Het is een spectaculaire koers. Maar ik hoop dat iedereen zich ervan bewust is dat dit een ander soort wedstrijd is. Het vergt een ander soort vaardigheden. De verkenning viel mij enorm tegen,” legt zij uit.

Van der Breggen – die aanvankelijk van plan was na de Olympische Spelen te stoppen – zet in 2021 een punt achter haar carrière. Daarna gaat zij verder als ploegleider.