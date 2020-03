ASO presenteert binnenkort etappekoers voor vrouwen woensdag 4 maart 2020 om 13:47

ASO komt binnenkort met een etappekoers voor vrouwen op de proppen. In gesprek met Le Télégramme laat Christian Prudhomme doorschemeren dat hij binnenkort zijn plannen zal presenteren.

“We zijn serieus bezig met een project voor een damesrace”, opent de Tourbaas zijn verhaal. Het gaat niet om een wedstrijd die gelijktijdig met de Tour de France zal worden verreden. In de jaren tachtig werd er voorafgaand aan de mannen ook door vrouwen gekoerst tijdens de Tour. Dat is nu niet langer mogelijk, stelt Prudhomme. “Het zal geen wedstrijd tijdens de Tour de France zijn, maar ze zal wel in de zomer plaatsvinden.”

In 1955 stond er al een eerste Tour de France voor vrouwen op de kalender, een initiatief van de toenmalige Parijs-Nice-baas Jean Leulliot, maar in 1984 ging ook de ASO zich ermee bemoeien. Destijds telde de wedstrijd liefst achttien ritten. De etappes waren nooit langer dan tachtig kilometer en waren er liefst vijf rustdagen. Na 1989 trok ASO de handen van het evenement af. Sinds 2014 wordt tijdens de Tour de France wel La Course georganiseerd. De afgelopen jaren werd regelmatig de bergen ingetrokken, dit jaar keert het circus weer terug op de Champs-Élysées, waar het evenement ooit begon.

Heden ten dage is de Giro Rosa met tien koersdagen de enige meerdaagse vrouwenkoers die in de dubbele cijfers gaat. Daar komt volgend jaar de Battle of North bij, het resultaat van een samenwerking tussen de organisatoren van de WorldTour-wedstrijden van Vårgårda, de Ladies Tour of Norway en de Deense overheid. Tien dagen is nog altijd het maximale aantal koersdagen dat in etappekoersen voor vrouwen is toegestaan door de UCI. Het is onduidelijk hoe lang de meerdaagse van de ASO zal duren.