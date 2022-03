‘ASO en Netflix in gesprek voor exclusieve Tour de France-serie’

Koersorganisator ASO en streamingdienst Netflix slaan binnenkort wellicht de handen ineen voor een exclusieve behind the scenes-serie over de komende Tour de France, zo meldt de Britse krant The Telegraph.

Netflix heeft, na het succes van de documentaireserie Formula 1: Drive to Survive, zijn oog laten vallen op de wielersport. De Amerikaanse streamingsdienst wil op eenzelfde manier de wielerwereld in beeld brengen en zo sportliefhebbers een uniek kijkje achter de schermen geven, van in dit geval de komende Ronde van Frankrijk.

Gesprekken

Volgens The Telegraph zijn er momenteel gesprekken gaande tussen ASO, Netflix en acht WorldTeams om een deal te sluiten. Productiebedrijf Box to Box Films moet deel gaan uitmaken van het nieuwe project. Dit productiebedrijf was ook betrokken bij de ontwikkeling van de Drive to Survive-series in de Formule 1.

Netflix was eerder al (mede)verantwoordelijk voor het produceren van de populaire documentaireserie El Día Menos Pensado, waarin de Spaanse formatie Movistar op de voet werd gevolgd.