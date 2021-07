Ashton Lambie wil wereldrecord Ganna onder de vier minuten brengen

Baanrenner Ashton Lambie gaat volgende maand het wereldrecord op de ‘4 kilometer’ aanvallen. De Amerikaan wil als eerste door de ‘magische grens’ van vier minuten breken. Momenteel is het record in handen van Filippo Ganna.

Lambie, een specialist op de baanachtervolging, reed in 2018 al eens een wereldrecord op de vier kilometer. In het Mexicaanse Aguascalientes deed hij 4:07:251 minuten over de afstand. Een jaar later scherpte hij in Cochabamba, Bolivia, zijn record aan tot 4:05:423. De Amerikaanse hardrijder raakte in 2019 zijn record kwijt aan Filippo Ganna, die tijdens de Wereldbeker van Minsk 4:02:647 reed. De Italiaan verbeterde zich vorig jaar tijdens het WK in Berlijn naar 4:01:934.

Woensdag 18 augustus gaat Lambie proberen het record te heroveren en door de grens van vier minuten te breken. Hij heeft zijn poging gepland op de wielerbaan van Aguascalientes. “Roger Bannister liep op 6 mei 1954 (op de Iffley Road track in Oxford, red.) als eerste een mile, 5280 feet, in minder dan vier minuten. Een feit, waarvan velen dachten dat het fysiek onmogelijk was. Hij wist de lat in de hardloopwereld hoger te leggen.”

“Nu wil ik dezelfde grens in het baanwielrennen doorbreken door onder de vier minuten te rijden op de vier kilometer”, kondigt de 30-jarige renner aan. Om de ‘magische grens’ te doorbreken, werkt hij samen met een team van specialisten: technici, ontwerpers en coaches. “In de afgelopen jaren hebben we het record op de vier kilometer geleidelijk naar beneden gebracht. Daardoor werd de 4-minutengrens niet langer een droom, denk ik, maar een onvermijdelijkheid.”