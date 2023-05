Ashleigh Moolman-Pasio zegeviert in Durango-Durango Emakumeen Saria

Ashleigh Moolman-Pasio heeft dinsdag de Baskische eendagskoers Durango-Durango Emakumeen Saria gewonnen. De ervaren Zuid-Afrikaanse klimster bleef na bijna drie uur koers Ane Santesteban en Claire Steels voor.

Na La Vuelta Femenina en Itzulia Women stond er vandaag opnieuw een Spaanse wielerkoers voor vrouwen op het programma. In en rond Durango, Baskenland, werd een nieuwe editie van Durango-Durango Emakumeen Saria (1.1) verreden. In deze eendagskoers stonden enkele WorldTeams aan het vertrek, en was het uitkijken naar toppers als Emma Norsgaard, Alexandra Manly, Ashleigh Moolman-Pasio, Claire Steels en Lotta Hentala.

De zege ging uiteindelijk naar Moolman-Pasio. De kopvrouw van AG Insurance-Soudal Quick-Step kwam in de finale met een kleine voorsprong als eerste over de finish. De Spaanse Ane Santesteban eindigde als tweede, de Britse Claire Steels werd derde.

De Belgische vrouwen waren ook goed vertegenwoordigd in de finale. Justine Ghekiere finishte als vijfde en Lotte Claes kwam als zevende over de streep. Mareille Meijering was – op de achtste plaats – de eerste Nederlandse in de daguitslag.