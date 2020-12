Ashleigh Moolman-Pasio is de eerste wereldkampioene eSports

Ashleigh Moolman-Pasio heeft het eerste WK eSports achter haar naam gezet. Op de oplopende aankomst was de Zuid-Afrikaanse, die voor CCC-Liv koerst, net iets sterker dan de Australische Sarah Gigante. Cecilia Hansen uit Zweden werd derde.

De wielersport kende een primeur; in samenwerking met het online trainingsplatform Zwift werd voor het eerst een officieel wereldkampioenschap eSports gehouden. Achttien nationale bonden hadden zich gecommitteerd aan het WK, waarbij Duitsland onder andere Lisa Brennauer aan de start had en Zuid-Afrika Ashleigh Moolman-Pasio. Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten en Kirsten Wild deden op een wildcard mee.

Het digitale strijdtoneel was het Watopia ‘Figure 8 Reverse’-parcours op Zwift, dat ruim anderhalf keer werd afgelegd – goed voor in totaal 483 hoogtemeter. 53 rensters begonnen aan het eerste WK eSports, en uiteindelijk streed een groep van zo’n twintig rensters om de winst. In de laatste, oplopende kilometer nam Moolman-Pasio de kop met behulp van een power-up en versloeg ze Gigante in de eindsprint.

WK eSports 2020

Uitslag vrouwen

Ashleigh Moolman-Pasio – 55,035 km in 1u13m27s

Sarah Gigante – op 0,064s

Cecilia Hansen – op 1,24s

4. Lauren Stephens – op 1,26s

5. Jacquie Godbe – op 1,39s

6. Annika Langvad – op 1,42s

7. Lauren Matsen Ko – op 1,53s

8. Emma Belforth – op 1,66s

9. Kristen Kulchinsky – op 5,22s

10. Bre Vine – op 6,11s