Ashleigh Moolman-Pasio domineert ook slotrit in Zwift Tour for All vrijdag 8 mei 2020 om 15:56

Ella Harris drong in de finale lang aan, maar de Nieuw-Zeelandse moest in de slotfase van de Alpe du Zwift toch het hoofd buigen voor Ashleigh Moolman-Pasio (CCC-Liv). De Zuid-Afrikaanse was individueel met voorsprong de beste klimster in deze Tour for All. Ze won drie van de vijf ritten. Canyon-SRAM won het eindklassement voor teams.

46,8 kilometer met twee beklimmingen waaronder de Alpe du Zwift – een replica van Alpe d’Huez – om mee te eindigen. Goed voor in totaal meer dan 1.700 hoogtemeters. Dat was wat zowel de dames als de heren op de slotdag van de Tour for All voor de wielen geschoven kregen. Dan weet je dat Ashleigh Moolman-Pasio, die eerder al twee etappes won, als topfavoriete van start ging bij de vrouwen.

En die rol vervulde de Zuid-Afrikaanse ploegmate van Marianne Vos en Pauline Rooyackers met verve. Al kreeg ze meer tegenstand dan verwacht van Ella Harris. De kopvrouw van Canyon-SRAM hield op de slotklim de achterstand lang beperkt tot een tiental seconden, maar in de laatste kilometers zag ze de CCC-Liv-renster toch steeds verder wegrijden. Paulien Rooyackers werd bijzonder knap vierde.

Ook al won CCC-Liv in deze Tour for All vier van de vijf ritten, voor het ploegenklassement kwam het Poolse team niet in aanmerking. In de breedte was Team Tibco de beste, voor Canyon-SRAM. CCC-Live eindigde uiteindelijk op plaats drie, voor Boels-Dolmans.

Zwift Tour for All

Uitslag etappe 5: 46,8 km

1. Ashleigh Moolman-Pasio (CCC-Liv) in 2u34’39”

2. Ella Harris (Canyon-SRAM) op 48″

3. Sarah Gigante (Team Tibco-SVB) op 2’16”

4. Pauline Rooyackers (CCC-Liv) op 3’12”

5. Kristabel Doebel-Hickok (Rally Cycling Women) op 3’44”

6. Joscelin Lowden (Drops) op 3’51”

7. Leah Dixon (Team Tibco-SVB) op 4’12”

8. Omer Shapira (Canyon-SRAM) op 4’41”

9. Laurens Stephens (Team Tibco-SVB) op 5’23”

10. Katarzyna Niewiadoma (Canyon-SRAM) op 7’01”