Ashleigh Moolman kraakt Van Vleuten en slaat dubbelslag in Ronde van Romandië voor vrouwen

Ashleigh Moolman heeft de tweede etappe van de Ronde van Romandië voor vrouwen gewonnen. De renster van SD Worx versloeg wereldkampioene Annemiek van Vleuten in een duel op de slotklim. Door haar zege is Moolman ook de nieuwe leidster in het algemeen klassement.

De tweede etappe van de Zwitserse etappekoers was een bijzonder zware. Met 100,4 kilometer was de rit niet bijzonder lang, maar het parcours maakte het er een zeer lastige dag van. Na de start in Sion reed het peloton 60 kilometer over vlakke wegen naar de voet van de eerste zware klim van de dag. Elise Uijen (Team DSM) en Georgia Williams (BikeExchange-Jayco) bereikten de voet van de Suen (13,8 km aan 6,7%) als eersten, zij waren onderweg weggereden uit het peloton.

Het duo had aan de voet van de Suen een voorsprong van een kleine drie minuten. Die voorsprong verdween echter als sneeuw voor de zon. Onder meer Annemiek van Vleuten zette zich op kop van het peloton, waardoor de twee vluchters snel terrein verloren. Nog voor de top van de Suen werden ze ingerekend.

Machtige Thyon als slotklim

Een favorietengroep van een twintigtal rensters kwam samen over die top. Na een afdaling en een stuk vallei, in totaal goed voor een twintigtal kilometer, kwamen de wielrensters aan de voet van de slotklim. De beklimming van de Thyon (17,3 km aan 6,6%) beloofde op voorhand al vuurwerk te geven.

Uit de favorietengroep waren ondertussen drie rensters weggereden. Marlen Reusser (SD Worx), Arlenis Sierra (Movistar) en Soraya Paladin (Canyon//Sram Racing) reden een mooie voorsprong bij elkaar en hadden een voorgift van een goede minuut aan de voet van de Thyon.

Moolman en Van Vleuten vechten het uit

De eerste die op die klim de lont in het kruidvat stak, was Cecilie Uttrup Ludwig. Door de versnelling van de Deense moesten er meteen een aantal rensters de rol lossen, waaronder Demi Vollering en Marta Cavalli. Even later moest Uttrup Ludwig zelf ook afhaken, Juliette Labous legde namelijk een hoog tempo op in de groep met de favorieten. De absolute finale begon uiteindelijk pas na een finale van Ashleigh Moolman.

Even later was het Annemiek van Vleuten die voor de aanval koos. De kersverse wereldkampioene trok flink door en kreeg Moolman, Liane Lippert en de verrassende Petra Stiasny in haar wiel. Moolman voelde zich duidelijk goed en prikte ook een keer met een stevige versnelling. Van Vleuten leek makkelijk te volgen en zette zich weer op kop, maar Lippert en Stiasny kwamen niet meer terug.

Indrukwekkende Moolman

Op twee kilometer van de streep ging Moolman er nog een keer van door en deze keer kon Van Vleuten niet volgen. De Zuid-Afrikaanse fietste meteen een mooie voorsprong bij elkaar en hield knap stand tot aan de finish op de top van de Thyon. Voor de 36-jarige was het haar eerste overwinning van het seizoen. Nederlandse Van Vleuten kwam als tweede, op haar 40ste verjaardag, over de streep op 26 seconden. Elisa Longo Borghini deelde in de achtergrond haar klim goed in en strandde op plek drie. Jonge Nederlandse Yara Kastelijn werd knap achtste.