Asgreen prijst vluchtmakkers na stunt: “Hadden allemaal de overwinning verdiend”

Kasper Asgreen heeft hoogstpersoonlijk de Tour van Soudal Quick-Step gered. De Deen snelde na een bloedstollende slotfase naar de overwinning in de achttiende etappe van de Tour de France. In het flashinterview stak hij zijn blijdschap niet onder stoelen of banken: “Ik ben van ver teruggekomen.”

“De situatie was zeker niet ideaal”, opent hij zijn relaas over de wedstrijd. “Ik had liever met zeven of acht man op pad gegaan. Maar het is ook de laatste week van de Tour en we hebben er zeer zware weken opzitten. We hebben eerder gezien dat zelfs een kleine groep het dan kan halen. Ik heb het nooit uitgesloten.”

“Het was een ploegentijdrit tot aan de finish. Zonder Pascal Eenkhoorn, Victor Campenaerts en Jonas Abrahamsen was dit nooit mogelijk geweest. Ze reden allemaal geweldig. We hadden allemaal de overwinning verdiend, maar ik ben natuurlijk blij dat ik ermee ga lopen.”

Dries Devenyns

“Een rit in de Tour winnen betekent heel veel voor me”, zegt de winnaar van de Ronde van Vlaanderen van 2021. “Sinds mijn crash in de Ronde van Zwitserland vorig jaar en mijn voortijdige vertrek in de Tour, ben ik van ver teruggekomen. Om het dan af te sluiten met een overwinning is fantastisch. Ik wil iedereen die me het laatste jaar heeft geholpen bedanken. Ik wil deze overwinning aan hen opdragen, net als aan Dries Devenyns, zijn vrouw en zijn familie, het is zijn laatste Tour in zijn laatste jaar.”