Arvid de Kleijn zegeviert in jubileumeditie La Route Adélie de Vitré

Arvid de Kleijn heeft de 25e editie van La Route Adélie de Vitré achter zijn naam gezet. In Vitré was de Nederlandse renner van Rally de sterkste in de eindsprint.

In La Route Adélie de Vitré kregen de renners heel wat rondjes voorgeschoteld in en rond de stad Vitré, gelegen tussen de nog grotere steden Rennes en Laval. Er stonden eerst zes grote lokale circuits gepland, gevolgd door acht kleinere omlopen. De finishstreep was getrokken na net geen tweehonderd kilometer. Gezien het parcours konden we rustig spreken van ‘Frans vlak’, maar op papier leek een sprint met een grote groep geen gekke voorspelling. Overigens was het nog wel opletten geblazen in de laatste kilometers, die zeker niet biljartvlak waren.

Onder natte omstandigheden werd om kwart voor twaalf het startsein gegeven voor de 25e editie van de Franse eendagskoers en het was meteen strijd. Vervolgens ontstond een kopgroep met drie man, met Valentin Ferron (TotalEnergies), Nickolas Zukowsky (Rally) en Morten Nørtoft (Riwal). Zij pakten meer dan vijf minuten voorsprong op het peloton, waar Groupama-FDJ controleerde. Op negentig kilometer van de finish begon het peloton te versnellen en op de acht kleinere rondes rond Vitré kwam er een tegenaanval.

Meer mannen proberen over te steken

Nicolas Prodhomme (AG2R Citroën), Emmanuel Morin (Cofidis), Francisco Galván (Kern Pharma) en Tony Hurel (St Michel-Auber93) reden naar de kopgroep toe en ook Delio Fernández (Delko) en Valentin Tabellion (Xelliss-Roubaix) sloten aan, waardoor we negen koplopers kregen. Toen de verschillen niet meer zo groot waren, maakten ook Lorenzo Rota (Intermarché-Wanty-Gobert) en Franck Bonnamour (B&B Hotels) de sprong naar voren. Uiteindelijk waren Morin, Rota, Ferron, Zukowsky, Bonnamour, Fernández en Galván de sterksten vooraan.

Bonnamour viel vooraan weg door een val, waarna de overgebleven vluchters met twintig tellen voorsprong aan de laatste ronde rond Vitré begonnen. Daarin werd de kopgroep bijgehaald door het peloton, waarna een sprint de beslissing moest brengen. Uiteindelijk was het Arvid de Kleijn die als eerste over de streep kwam, vóór de laat ingerekende aanvaller Morin en Jason Tesson. Elmar Reinders en Biniam Ghirmay maakten de top-5 compleet. Voor Arvid de Kleijn was het zijn tweede zege van het seizoen. Eerder won hij al een etappe in de Tour of Turkey.