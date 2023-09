zaterdag 23 september 2023 om 09:43

Arvid de Kleijn zegeviert in eerste rit Tour de Langkawi

Arvid de Kleijn heeft de eerste rit van de Tour de Langkawi gewonnen. De vlakke etappe naar Kuala Terengganu eindigde in een sprint en Nederlander toonde daar zijn snelle benen in een chaotische sprint. De Kleijn is vanzelfsprekend de eerste leider in het algemeen klassement. Sasha Weemaes en Gleb Syritsa mochten mee op het podium.

Etappe een van de Tour de Langkawi trok van Kerteh naar Kuala Terengganu, goed voor 187,4 kilometer. Onderweg stonden er twee gecategoriseerde beklimmingen van vierde categorie op het menu, maar deze klimmetjes stelden weinig voor. De verwachting was dan ook dat er op dag een gesprint ging worden voor de zege.

De eerste rit werd gekleurd door een vroege vlucht van vier. Muhammed Nur Aimen Mohd Zariff (Terengganu Polygon), Tegsh-bayar Batsaikhan (Roojai Online Insurance), Sarawut Sirironnachai (Thailand Continental) en Muhamad Zawawi Azman (nationale selectie Maleisië) sloegen de handen in elkaar. Uiteindelijk bleef Baytsaikhan als laatste over, de Mongool werd op 22 kilometer van de streep gegrepen.

De Kleijn wint

Vervolgens kwam de sprintvoorbereiding op gang. Het initiatief kwam onder meer van Tudor, die met Arvid de Kleijn de grote favoriet voor de dagzege in de gelederen hadden. In de slotkilometer zat De Kleijn echter niet goed, waardoor hij van ver moest komen.

Het was Gleb Syritsa die van zeer ver de sprint opende, maar de sprinter van Astana Qazaqstan. Hij werd echter in de slotmeters ingehaald door De Kleijn, die een sterke sprint reed. Ook Weemaes drukte zijn wiel nog iets eerder over de streep dan Syritsa, die vrede moest nemen met plaats drie. De Kleijn is natuurlijk ook de nieuwe leider in het algemeen klassement.