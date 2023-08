Nick Doup • dinsdag 29 augustus 2023 om 15:43

Arvid de Kleijn trekt succesjaar bij Tudor door tot in China

Arvid de Kleijn is bezig aan het meest succesvolle seizoen uit zijn carrière en voorlopig komt er ook nog geen einde aan voor de sprinter van Tudor. De Nederlander heeft nog vier koersen op zijn programma staan, bevestigt hij na zijn zege in Duitsland aan WielerFlits.

Met overwinningen in Milaan-Turijn, Boucles de la Mayenne, de ZLM Tour en afgelopen weekend in de Deutschland Tour is Arvid de Kleijn definitief doorgebroken in het profpeloton. Alle vier die zeges behaalde hij op ProSeries-niveau. Alleen in 2019 wist hij meer te winnen, namens Metec-TKH. Toen won hij zes keer, met als uitschieter de Druivenkoers-Overijse.

Dit jaar, in zijn debuutseizoen voor het nieuw opgerichte Tudor van manager Fabian Cancellara, laat De Kleijn zich ook op WorldTour-niveau. In de UAE Tour eindigde hij twee keer in de top-5 en in de Ronde van Polen was hij in de slotrit enkele centimeters verwijderd van zijn eerste zege op het hoogste niveau.

Die WorldTour-overwinning kan er in 2023 nog wel komen, want De Kleijn gaat met het Zwitserse ProTeam dit najaar nog naar de Tour of Guangxi in China. Het wordt voor de sprinter de afsluiter van zijn seizoen. Eerst trekt hij nog naar de GP de Fourmies en de Grand Prix d’Isbergues en vervolgens maakt hij de reis naar Maleisië voor de Tour de Langkawi, eind september.