Arvid de Kleijn moet opgeven na valpartij in Hongarije, geen breuken

Arvid de Kleijn heeft de Ronde van Hongarije op de tweede dag moeten verlaten. De Nederlandse sprinter van Human Powered Health lag bij de grote valpartij in de massasprint van donderdag. “Momenteel ben ik in het ziekenhuis, maar gelukkig heb ik niets gebroken”, vertelt hij.

“Alles ging goed, tot de laatste 500 meter”, beschrijft de 28-jarige De Kleijn op Facebook. “Ik ben echt heel hard gevallen. Gelukkig heb ik niets gebroken, maar alleen schaafwonden. Het is jammer dat we niet voor een goed resultaat konden sprinten. Ik zal vrijdag niet starten en voorlopig even rust nemen om te herstellen.”

De Kleijn lag samen met landgenoten Olav Kooij en Dylan Groenewegen bij de val. Die eerste twee werden afgevoerd naar het ziekenhuis, maar zijn zonder grote schade weggekomen. Groenewegen is ook met de schrik vrijgekomen. De ritwinst ging donderdag in Hajdúszoboszló naar Fabio Jakobsen.

