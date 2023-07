Arvid de Kleijn mist eerste sprintkans in Polen door valpartij: “Hoop dat schade meevalt”

Arvid de Kleijn hoopt zich deze week in de Ronde van Polen drie keer te kunnen mengen in de massasprints, maar zijn eerste kans ging al in rook op. In de natte finale van de openingsrit naar Poznan kwam hij ten val, vlak voor het opdraaien van het autocircuit waar de finish lag. “Ik hoop dat het meevalt, het doet wel goed zeer”, vertelt hij tegen WielerFlits.

“Wij waren aan het opschuiven, net als iedereen, en toen kwam er eentje in de berm terecht. Hij kwam terug de weg op en begon te slingeren”, beschrijft de sprinter van Tudor zijn valpartij. “We gleden echt heel ver. Dan weet je dat het klaar is, want het was nog vijf of zes kilometer… Ik heb uiteindelijk rustig teruggereden. Het is wel even balen, maar er komen nog twee kansen aan. Daar komen we wel uit.”

Met vooral schade aan de elleboog en onderarm, en schaafwonden aan heup en knie kwam De Kleijn over de finish. Toch klinkt hij optimistisch. “We gaan even kijken. Ik hoop dat het meevalt, al doet het wel goed zeer. Nu heb ik twee dagen om het te laten genezen en dan hoop ik weer aan de bak te kunnen”, zegt hij. De hoop opgeven? “Dat gebeurt niet snel bij mij.”

‘Ik kon niet eens normaal aanzetten’

Marijn van den Berg kon wel sprinten op het autocircuit in Poznan. De coureur van EF Education-EasyPost zat goed geplaatst in de laatste bocht, maar strandde uiteindelijk op de twaalfde plaats. “Ik weet het ook niet… Het was wel heel hectisch en superglad. Ik denk wel dat het te glad was, ik kon niet eens normaal aanzetten zonder weg te slippen. Ik zat in goede positie, maar verloor snelheid en durfde ook niet voluit te gaan.”