Tim Merlier klopt Olav Kooij in openingsrit Ronde van Polen

Tim Merlier heeft de openingsrit van de Ronde van Polen op zijn naam geschreven. De Belg was na een vlakke etappe de snelste in de massasprint. Olav Kooij werd tweede, Fernando Gaviria derde. Merlier is ook de eerste klassementsleider.

De Ronde van Polen begon dit jaar in Poznán. De organisatie had als opener een etappe van 183,7 kilometer uitgetekend, met start én finish in de hippe cultuurstad. Van een biljartvlakke openingsrit was geen sprake, maar het parcours was – zeker met wat we later deze week nog krijgen voorgeschoteld – wel redelijk vlak. Een eerste groepssprint was dan ook een aannemelijk scenario. Eindigen deden de renners met een lokale ronde van vier kilometer in Poznán. Bij het opdraaien van dit circuit, werden alle tijden al opgenomen.

Soudal Quick-Step en Jumbo-Visma controleren de vlucht

De vlucht van de dag bestond uit vier renners. De Italiaan Filippo Ridolfo (Team Novo Nordisk) was op pad met drie thuisrijders: Kamil Małecki (Q36.5), Norbert Banaszek (HRE Mazowsze Serce Polski) en Patryk Stosz (Voster ATS). Het kwartet kreeg een kleine drie minuten van het peloton, waar Soudal Quick-Step en Jumbo-Visma controleerden. Zij hadden met respectievelijk Tim Merlier en Olav Kooij twee van de topfavorieten voor de ritzege in de gelederen.

De kopgroep zou het niet bijzonder lang volhouden. Met nog 55 kilometer te gaan, werden de laatste drie aanvallers ingerekend. Kregen we dan nieuwe aanvallen? Nee, het peloton reed gegroepeerd richting Poznán. Daar was ondertussen overigens noodweer uitgebroken, waardoor de boarding bij de finish was losgeraakt. Voordat de renners het circuit bereikten, klaarde het echter weer een beetje op en kon de orde hersteld worden. We mochten ons opmaken voor een massasprint.

Merlier pakt de zege

Voordat het zover was, waren er nog meerdere valpartijen. Renners als João Almeida, Matej Mohoric en Thymen Arensman – allen favorieten voor de eindzege – kwamen daardoor op achterstand binnen. Michal Kwiatkowski zat wel in de eerste groep. Alle renners zijn echter in dezelfde tijd geplaatst.

Hoe dan ook, Tim Merlier en Olav Kooij bleven overeind en konden gaan sprinten. Het was uiteindelijk de Belg die aan het langste eind trok. Kooij, die bij het aangaan van de sprint wat verder zat, moest genoegen nemen met de tweede plaats.