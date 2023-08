Arvid de Kleijn herpakt zich met zevende plaats: “Kon mijn sprint niet rijden, maar ik zat er wel”

Nadat hij in de openingsrit van de Ronde van Polen hard ten val kwam, was het voor Arvid de Kleijn uitkijken naar de resterende twee sprintkansen. In de vierde etappe naar Opole kon de sprinter van Tudor zich wel mengen in de voorste gelederen, maar bleef het bij een zevende plaats. “Ik zat net iets te ver, waardoor ik in het bolletje kwam en moest remmen. Dan ben je meteen klaar”, vertelt hij aan WielerFlits.

“Dit was wel heel hectisch, moet ik zeggen”, legt De Kleijn uit. “Ik denk dat we iets te ver zaten. Ik probeerde de laatste bocht aan de binnenkant aan te snijden, maar ik zat twee posities te ver. Toen was ik meteen klaar, want dan zit je te ver en dan is het gedaan. Ik moest overal omheen sturen, dus ik kon mijn sprint niet rijden. Maar ik zat er.”

Verder zonder Maikel Zijlaard

Woensdag volgt nog een heuveletappe en donderdag een tijdrit, waardoor voor De Kleijn de ogen nu gericht zijn op de slotrit van vrijdag naar Krakau. Daarin moet hij het wel doen zonder Maikel Zijlaard, die niet van start kon gaan. “Ik kwam hem eigenlijk tekort, dus dat gaan we proberen op te lossen. Daar gaan we nog naar kijken”, vertelt hij.

“Maikel is gisteren in de afdaling gevallen, daarom is hij afgestapt. Gelukkig gaat het relatief goed met hem. Hij heeft niets gebroken, dus dat is fijn. Ik hoop dat hij snel terug is en dat we in Duitsland weer samen kunnen rijden”, aldus De Kleijn over Zijlaard. Zelfs is hij ook nog ingepakt. “Ik voel dat ik iets minder ben, maar ik hoop dat ik nog herstel voor de laatste rit. Dan ga ik met vertrouwen daar naartoe.”

