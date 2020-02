Arvid de Kleijn breekt vier ribben in Clásica de Almería

Arvid de Kleijn heeft aan zijn zware valpartij in de Clásica de Almería vier gebroken ribben overgehouden. Dat meldt de sprintkopman van Riwal Readynez op zijn social media.

Net nadat de vroege vlucht op goed vijftig kilometer van de aankomst was ingerekend, werd het peloton opgeschrikt door een valpartij. Meerdere renners van het Deense Riwal Readynez waren daarbij betrokken, onder wie sprintkopman Arvid de Kleijn. De Nederlander bleef lange tijd op de grond liggen en kon een sprint in de straten van Roquetas de Mar vergeten.

Nu blijkt de 25-jarige renner bij zijn valpartij vier ribben te hebben gebroken. “Niet het nieuws dat ik met jullie wilde delen”, schrijft hij maandagochtend op zijn social media. “In de komende uren vlieg ik terug naar huis. De komende dagen neem ik wat rust en hopelijk kan ik snel al indoor weer trainen.”

Voor De Kleijn was de Clásica de Almería zijn tweede wedstrijd van het seizoen, nadat hij in de Saudi Tour zijn seizoensdebuut had gemaakt. In de vijfdaagse ronde sprintte hij in de slotetappe naar de derde plaats.

Not the news that I had hoped to share with you.. Crashed in Clásica de Almería and broke 4 ribs. I will fly back home in a few hours. The upcoming days I take some rest and hopefully I will be able to train indoor really soon. Keep you updated! pic.twitter.com/Lqde11ntAU

— Arvid de Kleijn (@arviddekleijn) February 17, 2020