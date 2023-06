Arvid De Kleijn boekt derde zege van 2023: “We gaan zien waar mijn limieten liggen”

Video

Arvid de Kleijn sprintte zaterdag naar ritwinst in de ZLM Tour. Dat ging ogenschijnlijk gemakkelijk. “Mareczko (de nummer twee, red.) is ook snel en de rest achter me ook, dus ik moest echt wel mijn best doen”, zei De Kleijn na afloop voor de camera van WielerFlits.

“Maar het is heel mooi dat ik hier kan winnen”, voegde de Nederlander van Tudor daaraan toe. “Ook de manier waarop. Op vijftien kilometer van het einde reed ik lek en moest ik lang wachten op een fiets. De ploeg bleef rustig en bracht me terug. Het is fantastisch dat ik het af kan maken.”

Voor de start van de derde etappe gaf De Kleijn al aan dat hij de benen had om te winnen. Het vertrouwen is blijkbaar groot. “Je kunt wel zulke uitspraken doen, maar dan moet je het nog wel doen. Ik voelde gisteren en eergisteren dat ik wel de benen had om te winnen. Daar put ik vertrouwen uit, zeker ook met de winst in de Boucles de la Mayenne.”

Limieten

Tot waar reiken de mogelijkheden van De Kleijn, die dit jaar uitstekend op dreef is? “Ik weet niet waar mijn limieten liggen. Dat gaan we zien. Ik ben gewoon heel blij bij de ploeg. Ik heb jongens om me heen die mij vertrouwen, die weten wat ik kan, die door het vuur gaan voor me. Dat zie je vandaag wel weer. Daar krijg ik ook vertrouwen van.”

Tot slot, vertelde De Kleijn nog over het verloop van de etappe. “De eerste honderdtien, honderdtwintig kilometer was het heel hectisch. Het ging in waaiers. Daarna kwam alles weer terug en was de kopgroep ook ingelopen. De kopgroep die daarna kwam, was heel gemakkelijk te controleren. Toen was het even wat rustiger. Maar de finale was voor mij wel heftig”, aldus de sprinter, die zondag zijn tweede ritzege in de ZLM Tour hoopt te behalen.

