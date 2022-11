Arthur van Dongen over stoppen Dumoulin: ‘Grote rondes misschien te veeleisend geweest’

Toen de overstap van Tom Dumoulin naar Jumbo-Visma bekend werd gemaakt waren de verwachtingen groot. Inmiddels is duidelijk dat de samenwerking niet heeft gebracht wat beide partijen ervan hadden verwacht. Na fysieke en mentale ongemakken besloot hij dit jaar op 32-jarige leeftijd een punt achter zijn loopbaan te zetten. Cyclingonline sprak met ploegleider Arthur van Dongen over Dumoulin, die elkaar al tegenkwamen bij Rabobank Development en Sunweb. “Het was het juiste moment om er een punt achter te zetten.”

“Je kunt achteraf zeggen dat Tom Jumbo-Visma niet gebracht heeft wat we ervan verwacht hadden en ook Tom kwam bij ons met heel andere verwachtingen. Je bent zo goed als je laatste wedstrijd, zegt men wel eens. Maar ik denk dat je daar de loopbaan van Tom mee te kort doet”, aldus van Dongen.

“Ik hoop nu vooral dat hij voor de wielersport behouden blijft. Tom Dumoulin is en blijft een icoon waar het wielrennen veel aan te danken heeft. Het is aan hem om te bedenken hoe hij die toekomst vorm wil geven. Misschien kan hij voortborduren op zijn Tour du Dumoulin, waarmee hij het Nederlandse wielrennen en de liefde voor de koers bij jongeren wil stimuleren. Hij heeft voor de grap wel eens tegen me gezegd dat hij koersdirecteur van de Amstel Gold Race zou willen worden. Daar zou hij een mooi uithangbord voor zijn.”

Mentale worsteling

Ondanks de tegenvallende prestaties benadrukt de 54-jarige ploegleider dat Dumoulin wel degelijk een bijdrage heeft geleverd aan de sucessen van de Nederlandse formatie. “In de Tour de France van 2020, waar Primoz Roglic lang het geel droeg en hij zelf uiteindelijk zevende werd in het klassement was hij zeker belangrijk. En in de door Primoz gewonnen Vuelta van dat jaar was zijn bijdrage heel voornaam. In een regenetappe in het begin van de wedstrijd heeft hij Primoz – die te ver van achteren zat – echt op sleeptouw genomen en zijn klassement gered. Hij heeft zich daar helemaal uit elkaar getrokken. Ik denk niet dat Roglic eindwinnaar was geworden zonder die bijdrage.”

Volgens Van Dongen is de oorzaak van het stoppen van Dumoulin een mix van fysieke en mentale problemen. “De rode draad door zijn jaren bij Jumbo-Visma was toch de worsteling van Tom waar het ging om zijn intrinsieke motivatie om kopman in een grote ronde en/of bekende Nederlander te zijn. Maar die hangt voor mij ook samen met alle pech die hij heeft gehad. Zoals die val op training na de Benelux Tour, waarin hij juist weer zo sterk had gepresteerd. Dit jaar het telefoontje net voor de Strade Bianche, dat hij COVID-19 had opgelopen. Hij heeft in zijn loopbaan ook de nodige pech gehad, bij Sunweb natuurlijk ook al zijn knieblessure. Hij heeft in die periode, die volgde op de successen van 2017 en 2018, ook veel tijd gehad om na te denken. Misschien wel te veel.’’

Status als ronderenner

Van Dongen denkt dat de nieuwe rol van de 32-jarige Limburger na zijn overwinning in de Giro d’Italia hem misschien wel te veel is geworden. “Ik denk dat Tom in dat proces van zijn Girozege in 2017 en zijn tweede plek in de Tour de France van 2018 misschien wel ronderenner is geworden tegen wil en dank. Zijn hart lag wellicht meer bij het tijdrijden en het rijden van klassiekers en korte etappekoersen.”

“Hij wilde graag de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik rijden, maar dat paste niet altijd in zijn programma. Wil je in een grote ronde excelleren, dan moet je een groot deel van het jaar als een monnik leven. Je bent veel van huis ook door hoogtestages. Dat is mentaal heel zwaar. Neem daarbij toch ook nog die tegenslagen. Tom staat te boek als een ‘golden boy’ maar het ging niet altijd van een leien dakje natuurlijk”, concludeert de Brabander.