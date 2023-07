Arthur van Dongen over de hitte: “Jongens worden gelost op verlengde viaducten”

Video

De hitte begint zijn tol te eisen in deze Tour de France, merkt ook Jumbo-Visma-ploegleider Arthur van Dongen op. “Ik zie renners al snel de lucht in vliegen door de warmte”, vertelt hij voor de camera van WielerFlits. “Jongens worden al gelost op verlengde viaducten.”

Van Dongen zag Vingegaard in ieder geval de rit goed doorkomen. “Het was echt superlastig door de warmte en het parcours, maar we zijn nooit in de problemen gekomen. De bedoeling was om zoveel mogelijk concurrenten te counteren. Jonas zelf is nooit echt ten aanval getrokken.”

De ploegleider wijt tot slot de aanval van Mathieu van der Poel en Wout van Aert ook aan het veilig doorkomen van de dag. “De klassementsmannen hadden de taak om veilig beneden te komen, dus toen Mathieu een strak tempo zette in de afdaling, hebben we een gat laten vallen. Dat Van Aert niet zou gaan winnen, wisten we. Hij gaf al snel aan de benen niet te hebben vandaag.”