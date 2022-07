Arthur van Dongen: “Met Wout van Aert en Jonas Vingegaard gaan we voor winst in tijdrit”

Video

Onlangs dat ze al vijf ritzeges boekten en het geel, groen en de bolletjestrui stevig in handen hebben, is de honger van Jumbo-Visma nog niet gestild. Ook de tijdrit van zaterdag naar Rocamadour willen de geel-zwarten aan hun zegekar rijgen. “We denken met Wout van Aert en Jonas Vingegaard weer mee te doen voor de overwinning”, vertelt Arthur van Dongen aan WielerFlits.

Ze laten in ieder geval niets aan het toeval over, want Matthieu Heijboer werd speciaal voor deze chrono ingevlogen. Toch denkt de ploegleider van Jumbo-Visma dat erkende specialisten zoals wereldkampioen Filippo Ganna en Europees kampioen Stefan Küng in het voordeel zijn. “Hoe frisser je bent, hoe beter. Als je ziet dat hoe een enorm goede Tour de France Wout van Aert heeft gereden, gaf hij aan dat hij vrijdag niet al te beste benen had. Daarom wilde hij ook niet sprinten.”