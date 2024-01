zaterdag 13 januari 2024 om 14:30

Arthur Van Den Boer heerst van start tot finish op BK veldrijden voor junioren

Arthur Van Den Boer heeft het BK veldrijden bij de junioren gewonnen. De eerstejaars junior, die eerder ook al Belgisch kampioen werd bij de eerste en tweedejaars nieuwelingen, reed vrijwel de hele wedstrijd solo vooraan. Jasper Schoofs werd tweede, Keano Geens derde.

De beste start in Meulebeke was voor Jasper Schoofs. De Kempenaar trok het peloton op een lint, maar sloeg nog niet meteen een bres. Onder meer topfavoriet Arthur Van Den Boer zat nog in zijn spoor. Meer nog, Van Den Boer nam op een hellende over en gaf flink gas. Terwijl de rest van de fiets moest, knalde hij door. Al in de eerste van vijf rondes kwam hij zo alleen voorop te liggen.

Bij de eerste finishpassage was het verschil met de eerste achtervolgers – een groepje van tien renners – ruim een halve minuut. In de tweede ronde kwam er met Keano Geens wel renner die jacht begon te maken op Van Den Boer. Geens knabbelde wat van zijn achterstand: na twee rondes was het verschil teruggelopen tot 27 seconden. Halverwege de derde ronde was de renner uit Booischot zelfs terug tot op twintig seconden gekomen. Werd het dan toch nog spannend?

Niet echt. Van den Boer, die ook nog besproken werd door zijn oudere broer Seppe van den Boer in het bovenstaande Vrijdag de dertiende-artikel, breidde zijn voorsprong in fase die volgde weer uit. Bij het ingaan van de slotronde, had hij alweer een marge ten opzichte van Geens. Die laatste moest vooral achterom kijken, want Schoofs zat hem inmiddels op de hielen. In die vijfde ronde kwam de aansluiting, waardoor we nog een duel voor plek twee zouden zien. De zege van Van den Boer kwam ondertussen niet meer in gevaar. Hij soleerde soeverein naar de zege.

Achter Van Den Boer bleek Schoofs nog de meeste jus in de benen te hebben. Hij ging zijn leeggereden concurrent voorbij en veroverde zo het zilver. Geens pakte het brons.

BK veldrijden

Uitslag junioren mannen

1. Arthur Van Den Boer

2. Jasper Schoofs

3. Keano Geens

4. Bern Zimmermann

5. Louic Boussemaere

6. Mats Vanden Eynde

7. Ieben Jacobs

8. Tibo Vancompernolle

9. Fabian Maes

10. Gust Depraetere