Arnhem, Sittard en Gennep etappeplaatsen Boels Ladies Tour donderdag 11 juni 2020 om 13:50

De Boels Ladies Tour heeft de eerste drie etappeplaatsen voor de editie van dit najaar gepresenteerd. De Nederlandse rittenkoers voor vrouwen doet Gennep, Sittard-Geleen en Arnhem aan, als het coronavirus en de genomen maatregelen dat toelaten. De organisatie kiest vooral voor lokale parcoursen die meermaals verreden worden.

Van 1-6 september staat de Boels Ladies Tour op de hervormde kalender. Op de derde dag wordt in Gennep een tijdrit van 22 kilometer gereden over een vlak parcours. “Hiermee gaat een wens vanuit de sporters in vervulling om de tijdritspecialisten, die in het seizoen weinig tijdritten voorgeschoteld krijgen, aan hun trekken te laten komen”, zegt organisator Thijs Rondhuis.

Zwaar slotweekend

Het slotweekend begint met een heuvelrit rondom Sittard-Geleen. Het parcours bestaat uit acht lokale rondes van 17,5 kilometer, met elk vier beklimmingen. Onder meer die de Watersley is daarin opgenomen. De finish ligt in de oplopende Bergstraat te Sweikhuizen. In het weekend van 4-6 september wordt daarnaast ook de Watersley Ladies Challenge (UCI Nations Cup voor junioren meisjes, red.) georganiseerd op dit parcours.

De zesde en laatste etappe voert de rensters door Arnhem, waar eerst zeven keer een ronde van 14 kilometer afgelegd wordt met iedere keer de Posbank. Daarna volgen nog vijf circuits van zeven kilometer. “Met zeven keer de beklimming van de Posbank en een zwaardere plaatselijke ronde in Arnhem ontstaat er een selectieve finale van de Boels Ladies Tour”, aldus Rondhuis.

‘Voldoende vertrouwen dat het mogelijk gaat zijn’

“Bij de organisatie en de drie gemeenten is er voldoende vertrouwen dat – met de nodige aanpassingen – het evenement mogelijk gaat zijn en we er een succes van kunnen maken”, aldus de organisator. “Na nauw overleg met alle vergunningverleners en de wielerbonden UCI en KNWU is besloten om de voorbereidingen voort te zetten. Bij deze ontwikkelingen zijn de teams en rensters nauw betrokken.”

“Maar ook wij volgen de ontwikkelingen rond het coronavirus op de voet. Met de drie gemeenten is dan ook de afspraak gemaakt dat, mocht in de komende periode blijken dat de Boels Ladies Tour niet mogelijk is, de etappes doorschuiven naar de editie 2021”, zegt Rondhuis, die nog etappeplaatsen zoekt voor de eerste, de tweede en de vierde rit. “Op dit moment lopen er gesprekken met andere gemeenten om aan het verdere etappeschema invulling te geven.”