zaterdag 25 november 2023 om 13:12

Arne Baers soleert naar zege in X2O Kortrijk voor beloften, David Haverdings genekt door lekke band

Arne Baers heeft de X2O Cross in Kortrijk gewonnen bij de beloften. De renner van Circus-ReUz-Technord bleef met ruime voorsprong Wout Janssen en Yordi Corsus voor. David Haverdings verloor zijn leidersplaats in het algemeen klassement.

De beste start was voor Haverdings. De Nederlander van Baloise Trek Lions was trouwens de winnaar van de eerste manche van de X2O Trofee voor beloften op de Koppenberg. Een nieuwe overwinning was in Kortrijk echter niet mogelijk, want Haverdings reed lek op een zeer slecht moment.

Baers profiteerde van het moment en reed naar de koppositie. Corsus en Viktor Vandenberghe reden in de achtervolging en gaven in het begin maar een goede tien seconden toe. Die voorsprong werd echter steeds groter, waarna Baers met een mooie voorsprong over de streep kwam. Wout Janssen dook nog op vanuit de achtergrond en werd tweede, Corsus derde. Haverdings moest in totaal meer dan twee minuten prijsgeven.

Junioren

Eerder op de dag kwamen de junioren in actie in Kortrijk. De 17-jarige Belg Jasper Schoofs was daar de beste. Hij kon zijn landgenoten Miel Dekien en Thorben Allaer afhouden. Max Rijvers, die zesde werd, was de enige Nederlander en niet-Belg in de top-10.