Arnaud Démare: “Vorig jaar liep alles op rolletjes, nu gaat het wat moeizamer”

Het is voorlopig nog niet de Vuelta a España van Arnaud Démare. De Franse sprinter moet het voorlopig doen met ereplaatsen en kwam zaterdag ook niet verder dan een zesde plek in de sprint in La Manga del Mar Menor. “Vorig jaar liep alles op rolletjes, nu gaat het wat moeizamer. Maar we hoeven niet in paniek te raken”, vertelde de rappe Fransman gisteren na de finish.

Démare werd zaterdag in de laatste kilometers goed gepiloteerd door zijn ploeggenoten van Groupama-FDJ, maar kwam er opnieuw niet uit. “Het was een snelle sprint en mijn ploegmaats hebben geweldig werk geleverd. Het spijt me dat ik het niet kon afmaken, maar het is helaas niet altijd prijs. Ik ben absoluut teleurgesteld, maar ik doe mijn stinkende best.”

De 29-jarige Fransman hoopt later in de ronde alsnog toe te slaan. “We hoeven niet in paniek te raken, al had ik zeker meer verwacht van de eerste week. Maar als ik terugdenk aan de Tour de France van 2018: toen won ik pas in de achttiende etappe. Daarvoor zaten we ook in de problemen. We zullen kortom blijven vechten, in de wetenschap dat ik het in het verleden ook heb geflikt.”

Démare hoopt in deze Vuelta in een bijzonder fraai rijtje te sprinten van renners die in alle drie de grote rondes een etappe hebben gewonnen. De eerstvolgende sprinterskans is normaal gesproken de dertiende etappe van Belmez naar Villanueva de la Serena.