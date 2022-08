Arnaud Démare sluit Ronde van Polen af met ritwinst: “Een perfecte week voor mij”

Arnaud Démare heeft de Ronde van Polen met een goed gevoel afgesloten. De sprinter van Groupama-FDJ wist de laatste etappe te winnen door Olav Kooij te verslaan in de massasprint. “Voor mij was het een perfecte week”, zei Démare in het flashinterview na afloop.

“Het was niet een ideale sprint, want op op één kilometer van de streep zat ik misschien in positie twintig of vijfentwintig”, kijkt Démare terug op de finale van de zevende rit naar Kraków. “Heel ver, maar uiteindelijk kwam ik naar voren en wachtte ik op een goede opening. Ik kwam heel snel, ik maakte de keuze om links te passeren en stampte hard door. Ik ben heel blij met deze sprint.”

Démare was er twee dagen terug al dichtbij, toen hij enkel Phil Bauhaus voor moest laten. Ook de rest van de week beviel de Fransman goed, vertelt hij. “Het doel was om ook de lastigere etappe vol gas te geven, dus ik gaf elke dag alles, behalve in de tijdrit. Voor mij was het een perfecte week. Om te werken in het middengebergte was heel goed, ik heb geen enkele keer in de gruppetto gezeten”, aldus Démare, die 58ste in het eindklassement werd.

“En er waren veel kansen voor sprinters”, vervolgt de 30-jarige renner. In totaal kon hij vier keer meesprinten, met een negende, zesde en tweede plaats als resultaat, voordat hij vandaag zijn handen in de lucht mocht steken. “Ik weet dat dit heel goed gaat zijn voor wat nog komt: het Europees kampioenschap, Hamburg (de BEMER Cyclassics, red.) en dan de klassiekers in België en Frankrijk.”