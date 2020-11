Arnaud Démare is de zegekoning van 2020

In het bijzondere wielerjaar 2020 heeft Arnaud Démare de meeste overwinningen achter zijn naam gezet. De sprinter kwam tot veertien zeges, een minder dan zijn persoonlijke record van vijftien in een jaar. Vuelta-winnaar Primož Roglič is tweede in de lijst met twaalf zeges.

Démare boekte zijn overwinningen allemaal ná de coronabreak. Op 5 augustus zegevierde hij in Milaan-Turijn, waaruit de klim naar de basiliek van Superga was geschrapt. In de sprint versloeg hij Caleb Ewan en Wout van Aert en beloonde daarmee het werk van zijn ploeg Groupama-FDJ. Nog dezelfde maand won hij twee etappes en het klassement in de Tour de Wallonie, het Frans kampioenschap en drie ritten en het klassement in de Tour Poitou-Charentes.

Via de Tour de Luxembourg, waar hij eveneens een etappezege meepikte, werkte Démare naar de Giro d’Italia toe. Daar begon hij als een van de favorieten voor het puntenklassement, een rol die hij met verve waarmaakte. De Fransman bleek veruit de snelste in de Italiaanse etappewedstrijd, won de ritten naar Villafranca Tirrena, Matera, Brindisi en Rimini en sleepte met ruime voorsprong de paarse puntentrui binnen.

Overwinningen Arnaud Démare in 2020 1. Milaan-Turijn

2. 2e etappe Tour de Wallonie

3. 4e etappe Tour de Wallonie

4. eindklassement Tour de Wallonie

5. Frans kampioenschap op de weg 6. 1e etappe Tour Poitou-Charentes

7. 2e etappe Tour Poitou-Charentes

8. 4e etappe Tour Poitou-Charentes

9. eindklassement Tour Poitou-Charentes

10. 2e etappe Tour de Luxembourg 11. 4e etappe Giro d’Italia

12. 6e etappe Giro d’Italia

13. 7e etappe Giro d’Italia

14. 11e etappe Giro d’Italia

Roglič is een goede tweede op de zegeranking van 2020 met twaalf overwinningen, twee minder dan in 2019. De Sloveen werd in juni nationaal kampioen en vervolgens won hij in zijn opvallende kampioenstrui onder andere een etappe in de Tour de France en drukte hij zijn wiel net iets eerder dan de rest over de streep in Luik-Bastenaken-Luik. En zondag prolongeerde hij zijn eindzege in de Vuelta a España, waarin hij liefst vier ritten won.

Op een gedeelde derde plaats met Tadej Pogačar staat Remco Evenepoel. De Belg reeg de zeges aaneen in de Vuelta a San Juan, Volta ao Algarve, Vuelta a Burgos en Tour de Pologne, maar zag zijn seizoen vroegtijdig tot een einde komen door een zware valpartij in de Ronde van Lombardije. De zegekoning van 2019, Dylan Groenewegen, bleef steken op drie successen; de Nederlander kwam niet meer in actie na het sprintincident met Fabio Jakobsen in Polen.

Top 10 zegeranking mannen in 2020 14 zeges

Arnaud Démare (Groupama-FDJ) 12 zeges

Primož Roglič (Jumbo-Visma) 9 zeges

Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step)

Tadej Pogačar (UAE Emirates) 8 zeges

Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe) 7 zeges

Stanisław Aniołkowski (CCC Development)

Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step)

Caleb Ewan (Lotto Soudal)

Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) 6 zeges

Wout van Aert (Jumbo-Visma)

Fernando Gaviria (UAE Emirates)

Olav Kooij (Jumbo-Visma Development)

Andreas Leknessund (Uno-X Pro Cycling)

Jhonatan Restrepo (Androni Giocattoli-Sidermec)