Arnaud Démare geklopt door Arnaud De Lie: “De Lie was heel sterk”

Arnaud Démare heeft opnieuw genoegen moeten nemen met een tweede plaats. Nadat hij op het EK in München geklopt werd door Fabio Jakobsen, was Arnaud De Lie hem dinsdag te snel af in de Egmont Cycling Race. “De Lie was heel sterk”, erkent Démare in gesprek met CyclismActu.

Twee dagen voor de Egmont Cycling Race reed Démare nog de BEMER Cyclassics. Daar kwam de Fransman ten val. “Ik was niet geweldig aan het begin van de wedstrijd, ik voelde de val van eergisteren. Ik moest het hoofd buigen, maar ik kan mezelf niets verwijten. Ik heb alles gegeven. Twee dagen geleden (zondag, red.) wist ik nog niet eens of ik aan de start stond…”

De Egmont Cycling Race was een pittige koers, vond Démare. “Mijn ploeggenoten hielpen me door het eerste deel, maar het was een uitputtende wedstrijd. De route was zwaar, met smalle wegen. En er gebeurde veel, ook van de teams met een sprinter. Dit alles maakte de wedstrijd moeilijk, er was geen moment rust.