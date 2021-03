Arnaud Démare gedeclasseerd in Parijs-Nice

Arnaud Démare kwam vandaag in Parijs-Nice niet in de buurt van de ritzege en tot overmaat van ramp werd de Franse kampioen ook nog teruggezet in de daguitslag. De jury besloot de renner van Groupama-FDJ te declasseren.

Volgens de jury reed Démare een ongeoorloofde sprint in Bollène, waar de finishstreep lag van de vijfde etappe. De 29-jarige sprinter eindigde al buiten de top-10, maar is nu dus teruggezet naar de 117e plaats in de daguitslag. Dat laat zijn ploeg Groupama-FDJ weten via social media.

In het juryrapport heeft men het over een kopstoot van Démare, die verder een boete van 500 Zwitserse Frank moet ophoesten. De rappe man krijgt verder nog vier strafpunten in het puntenklassement.

Démare is nog altijd op zoek naar zijn eerste zege van het seizoen. De zegekoning van 2020 eindigde in de Tour de La Provence en Parijs-Nice tweede in een etappe, maar moest toen Davide Ballerini en Sam Bennett laten voorgaan. In Kuurne-Brussel-Kuurne kwam hij niet verder dan een 37e plaats.

Arnaud Démare a été reclassé 117e de l’étape suite à une décision du jury des commissaires. — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) March 11, 2021