Arnaud Démare boekt in Valencia eerste zege op Spaanse bodem

Arnaud Démare won in zijn carrière al bijna tachtig wedstrijden, maar boekte vandaag pas zijn eerste overwinning op Spaanse bodem. De Franse kampioen van Groupama-FDJ kwam in de tweede etappe van de Ronde van Valencia, met start en finish in Alicante, als eerste over de streep.

Démare werd door zijn ploegmakkers van Groupama-FDJ in een zetel naar de eindstreep gebracht. “De ploeg heeft het vandaag echt geweldig gedaan, door eerst de vroege vluchters in te rekenen en daarna een goede finale te rijden. We waren voorbereid op een nerveuze aankomst, gezien de natte wegen en de razendsnelle finale.”

De 29-jarige Démare wist na goed voorbereidend werk van zijn ploeggenoten Timothy Dupont en Caleb Ewan naar de meest ondankbare ereplaatsen te verwijzen. “Dat we hier de etappe winnen, is echt geweldig. Daarnaast is Miles (Scotson, red.) erin geslaagd om de leiderstrui te behouden.”

“Het is mijn eerste zege op Spaanse bodem, maar dit is tegelijkertijd ook pas mijn tweede wedstrijd in Spanje”, gaat de Franse sprinter verder. “Ik heb nog niet veel kunnen koersen in Spanje”, concludeert Démare, die vorig jaar aan de start stond van de Ronde van Burgos.