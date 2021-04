Démare sprint sneller dan Dupont en Ewan in Ronde van Valencia

Arnaud Démare heeft de tweede etappe van de Ronde van Valencia op zijn naam geschreven. De Franse kampioen kon in de laatste kilometers rekenen op een indrukwekkende lead-out en wist in een regenachtig Alicante Timothy Dupont en Caleb Ewan van zich af te houden.

Na de ritoverwinning van Miles Scotson in de openingsetappe ging de Ronde van Valencia verder met een etappe van en naar Alicante. Onderweg lagen de nodige hoogtemeters, maar toch leken de sprinters zich op te mogen maken voor een eerste massaspurt. De finale verliep in licht dalende lijn en dus stond een sprint tussen de twee snelste renners in dit peloton, Caleb Ewan en Arnaud Démare, in de sterren geschreven.

Vijf vluchters krijgen de ruimte

Met Robin Carpenter (Rally Cycling), Ángel Madrazo (Burgos-BH), bergkoning Ibon Ruiz (Equipo Kern Pharma), Xabier Mikel Azparren (Euskatel-Euskadi) en Brent Van De Kerkhove (Tarteletto-Isorex) reden lang vijf vluchters voor het peloton uit. De maximale voorsprong bedroeg op een gegeven moment ruim vier minuten, maar in het peloton leken de sprintersteams zich geen zorgen te maken.

In Alicante en omstreken is het normaal prettig toeven voor wielrenners, maar ook vandaag moesten de coureurs hun kilometers afwerken in miezerige omstandigheden. De vier koplopers (Van De Kerkhove was inmiddels gelost) reden echter stevig door en dus moest het peloton een tandje bijschakelen in de achtervolging. Met nog vijftien kilometer te gaan was het verschil nog altijd een minuut. Was er een stunt in de maak?

Twee op twee voor Groupama-FDJ

De voorsprong bleek echter niet toereikend in de laatste kilometers richting Alicante, want op goed drie kilometer van de streep werden de laatste overblijvers van de vroege vlucht ingerekend en dus konden we ons gaan opmaken voor een sprint. De Zwitserse hardrijder Stefan Küng wist het peloton op een lint te trekken en vervolgens was het aan zijn ploeggenoten om Arnaud Démare zo goed mogelijk te piloteren naar de laatste rechte lijn.

Démare werd in een zetel naar de eindsprint gebracht en wist vervolgens het werk van zijn ploeggenoten vakkundig af te ronden. Dupont moest genoegen nemen met een tweede plaats, Ewan kwam niet verder dan een derde plek. Het is voor Démare zijn tweede zege van het seizoen. Eerder deze maand was hij de snelste in La Roue Tourangelle. Miles Scotson, ploeggenoot van ritwinnaar Démare, blijft in het bezit van de leiderstrui.

De vraag is of Scotson na de etappe van vrijdag nog in aanmerking komt voor de eindzege. Morgen trekken de renners van Torrent naar de Alto de la Reina. Het venijn zit hem zeker in de staart, met de zeven kilometer lange slotklim van de Alto de la Reina. Maar ook onderweg is het klimmen geblazen. De echte cols worden dan wel gemeden, het is alsnog een etappe met 4.000 hoogtemeters.