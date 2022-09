Arnaud Démare aan het feest in Grand Prix d’Isbergues

Daags nadat hij tweede werd in de Primus Classic, heeft Arnaud Démare de Grand Prix d’Isbergues gewonnen. De Fransman was de snelste in de massasprint. Marc Sarreau werd tweede, Edward Theuns derde.

De Grand Prix d’Isbergues kende een relatief vlak parcours. In het eerste deel van de wedstrijd lagen enkele heuveltjes, maar heel lastig werd het nooit. Bovendien bevatte de zesmaal te verrijden finaleronde geen obstakels. Een massasprint leek na 197 kilometer dus het meest waarschijnlijke scenario. Arnaud Démare en Tim Merlier waren de grote namen aan het vertrek, Caleb Ewan had vanwege ziekte verstek gegeven.

Zeven vluchters

De vlucht van de dag bestond uit zeven renners: Samuel Leroux, Jérémy Leveau (Go Sport – Roubaix Lille Métropole), Joris Delbove (St Michel – Auber93), Yannis Voisard (Tudor), Théo Delacroix (Intermarché-Wanty-Gobert), Markus Hoelgaard (Trek-Segafredo) en Cyril Gautier (B&B Hotels-KTM). Zij kregen een maximale voorsprong van tweeënhalve minuut.

Toen de finale zich aandiende, het peloton dichterbij kwam en de vluchters de vermoeidheid begonnen te voelen, moest Delbove de rol lossen. De overgebleven zes aanvallers deden dapper door en hielden knap stand, ondanks het feit dat Alpecin-Deceuninck een duit in het achtervolgingszakje deed. Vijf mijn – Voisard moest uiteindelijk ook passen – begonnen met voorsprong aan de laatste, twaalf kilometer lange ronde.

Hoelgaard solo

De hoofdmacht had de ontsnappers op dat moment echter al bijna in het zicht. Reden voor Hoelgaard om er alleen vandoor te gaan. Zijn solo strandde uiteindelijk in de laatste tien kilometer, waarna de verwachte massasprint voorbereid kon worden. In aanloop naar die sprint zette Groupama-FDJ Arnaud Démare perfect af, waarna de kopman het werk van zijn ploeg afmaakte. Marc Sarreau werd tweede, Edward Theuns derde.