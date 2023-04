Arnaud De Lie zonder stress naar eerste Parijs-Roubaix: “Heb nog niks te bewijzen”

Arnaud De Lie maakt zondag zijn debuut in Parijs-Roubaix. De jonge Belg van Lotto Dstny heeft echter, zoals altijd, geen stress en kijkt uit naar zijn eerste monument. “Parijs-Roubaix is de klassieker die je doet dromen. Voor mij is het de koningin van de klassiekers”, vertelde De Lie op een persconferentie.

Parijs-Roubaix is een zeer moeilijke koers om te winnen. Bij De Lie komt daar ook nog eens bij dat hij debuteert op de kasseien in Noord-Frankrijk, wat het dubbel zo moeilijk maakt. Dat ziet hij ook zelf in. “Roubaix is een wedstrijd die je wint met ervaring. Het is zeldzaam dat je de eerste keer meedoet en wint. Er spelen zeer veel details mee. Geluk en kennis van het parcours zijn heel belangrijk. Daarnaast moet je de dag overleven zonder al te veel pech.”

Toch trekt De Lie met honger naar het derde monument van het jaar. “Ik ga er met de ambitie om een goed resultaat neer te zetten. Ik zal blij zijn als ik alles gegeven heb. Er is niet echt een bepaalde plaats waar ik naar streef, ik zal na de wedstrijden voelen of ik tevreden ben of niet.” Zoals altijd straalt De Lie rust uit. Van stress lijkt er geen sprake te zijn. “Het is mijn eerste monument, maar ik zal nog steeds kalm zijn. Ik heb nog altijd niks te bewijzen. Ik kom een beetje in ontdekkingsmodus, maar ook wel met de ambitie om het goed te doen.”

Van der Poel als topfavoriet: “Hij heeft een bepaalde techniek die niemand heeft”

“Parijs-Roubaix is, samen met de Ronde van Vlaanderen, de klassieker die je doet dromen”, ging De Lie verder. “Je hebt een krijgersmentaliteit nodig, vooral als het slecht weer is. Veel mensen die Roubaix gewonnen hebben, zeggen dat je op geen enkel moment uit de koers ligt en dat het verloren is. Dat vind ik leuk. Je hebt de kans om terug te vechten en te winnen. De vélodrome in Roubaix maakt het ook mythisch. Parijs-Roubaix is voor mij de koningin van de klassiekers.”

Veel wielerliefhebbers verwachten zondag een strijd tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Wie ziet De Lie als de grote favoriet? “Voor mij is het Van der Poel. Hij zegt dat het niet de meest geschikte wedstrijd is voor hem, maar hij heeft een soort techniek op de fiets die niemand anders heeft. Ik denk dat hij zijn derde monument mee naar huis wil nemen.”

De Lie: “Acties van Lampaert en Mohoric in de gaten houden”

“Yves Lampaert en Matej Mohoric zijn ook renners om in de gaten te houden. Zij zijn jongens die weten wat het is om te koersen in Parijs-Roubaix. Mohoric was vorig jaar heel goed en voor Lampaert is het een wedstrijd die hem heel goed ligt. De acties van die renners moet ik in de gaten houden”, sloot De Lie af.

Le Taureau de Lescheret krijgt zondag sterke ploegmaten mee naar Frankrijk. Zo komt ook Florian Vermeersch in actie voor Lotto Dstny. Vermeersch werd in 2021 zelf nog tweede. Daarnaast zullen ook onder meer Frederik Frison en Brent Van Moer de Franse klassieker betwisten voor de Belgische ploeg.