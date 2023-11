vrijdag 3 november 2023 om 12:39

Arnaud De Lie ziet contractverlenging als logische keuze in jacht op succes in de klassiekers

In augustus maakte Lotto-Dstny bekend dat De Lie een nieuw langetermijncontract had getekend dat hem tot eind 2026 bij het team zou houden. Voor de talentvolle Belg betekende dit dat hij ook de aankomende jaren onder contract zou staan van een Pro Continentale-ploeg. Hoewel het voor De Lie de logische keuze was, moest het team hem wel overtuigen. “Het was aanvankelijk niet mijn bedoeling om mijn contract te verlengen”, aldus De Lie in gesprek met Cyclingnews.

De nieuwe CEO van Lotto-Dtsny, Stéphane Heulot, was in augustus in zijn nopjes na het veiligstellen van de diensten van De Lie. Het Belgische goudhaantje is een belangrijke spil in de doelen van Lotto-Dstny om weer de WorldTour-status te bemachtigen. Voor De Lie maakte de gretigheid van de ploeg onder andere het verschil. “Het was niet mijn bedoeling om mijn contract te verlengen, maar het team wilde heel graag dat ik het zou verlengen en het heeft een heel goed project voor mij”, zegt De Lie.

Daarbij komt ook dat De Lie binnen de huidige ploeg een leidende rol toebedeeld krijgt. Een rol die de nog maar 21-jarige Belg bevalt. “Na lang overleg met hem en mijn familie denk ik dat dit voor mij de beste keuze is geweest, omdat we een hele goede groep hebben, met goede teamgenoten en staf. Ik ben misschien ook wel de leider van het team, dus ik heb veel van vertrouwen met teamgenoten en staf. Het was een logische keuze.”

Dromen van een monument

Hoewel De Lie in het peloton zijn status al heeft verdiend, pakte hij pas in september van dit jaar zijn eerste WorldTour-zege in Quebec. In het voorjaar liep het nog niet van een leien dak. De Lie hoopt daar in 2024 verandering in te brengen, maar loopt niet te hard van stapel. “Volgend jaar is een goede gelegenheid om de Ronde van Vlaanderen te rijden, maar deze koers volgend jaar winnen is iets anders”, zegt De Lie. “Als je een grote race doet, zie je dat als je geen ervaring hebt, je de race verliest.”

Ook een deelname aan een grote ronde ligt in het verschiet voor De Lie. Heulot gaf al aan dat zijn poulain niet aan de start van de Giro zal verschijnen. Een debuut in de Tour of de Vuelta is dus aanstaande. Toch blijven de klassiekers voor De Lie wel het hoofddoel. “Ik wil liever een klassieker winnen dan een ritzege.”