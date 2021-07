Arnaud De Lie zegeviert in GP Color Code

De eerste wedstrijd in de U23 Road Series is gewonnen door Arnaud De Lie. De jonge Belg van Lotto Soudal U23 soleerde in de GP Color Code Bassenge naar de zege. Louis Couwe en Ceriel Desal mochten mee het podium op.

De 19-jarige De Lie maakt al het gehele seizoen indruk. Zo zagen we hem ook al ijverig in de Baby Giro, waar hij in drie etappes bij de beste tien finishte.

Victor Broex was op de vierde plaats de beste Nederlander. De renner van Metec-Solarwatt eindigde op de vierde plaats in een achtervolgend groepje, waarin ook Lars Hohmann zich bevond (8ste). Tim Marsman was de derde renner van de continentale formatie bij de eerste tien (10de).