Arnaud De Lie wint voor het eerst sinds zware val: “Heb dit gevoel gemist”

Arnaud De Lie is terug! De 22-jarige Belg, die lange tijd uit de roulatie was na een val in de Vierdaagse van Duinkerke, won zondag de tweede etappe van de Tour de Wallonie. “Ik ben heel tevreden met deze overwinning, na ruim twee maanden zonder een zege heb ik dit gevoel toch gemist”, zegt hij op de site van Lotto Dstny.

“Het is des te fijn om zo dicht bij huis te winnen”, vervolgt de Waal, die eind juni zijn rentree maakte op het Belgisch kampioenschap. Een kleine zes weken eerder, op 17 mei, was hij ten val gekomen in de Vierdaagse van Duinkerke. Elf dagen daar weer voor had hij het laatst zijn armen in de lucht mogen steken. Hij schreef op 6 mei de Grand Prix du Morbihan (1.Pro) op zijn naam.

“Na een moeilijke periode met de valpartij in 4 Jours de Dunkerque doet dit enorm veel deugd”, zegt De Lie nu. “De jongens hebben het perfect gedaan vandaag. En winnen in een koers waarbij mijn broer Axel ook zoveel werk heeft verzet, maakt het extra speciaal.” De 24-jarige Axel De Lie staat onder contract bij de opleidingsploeg van Lotto Dstny, maar komt in de Tour de Wallonie uit voor de hoofdmacht.

Zaterdag, in de openingsrit van de Tour de Wallonie, kwam Arnaud De Lie niet verder dan een vijftiende plaats. “In tegenstelling tot gisteren wilden we de koers niet volledig in handen nemen. Maar door het spel van de wind kwamen we vrij snel terug op de aanvallers en dan was het kwestie van de sprint voor te bereiden. Cedric Beullens was mijn laatste man in de sprint en heeft me perfect geloodst. Ik volgde de wielen en had vertrouwen in mijn sprint.”

Leiderstrui

De Lie won niet alleen de rit, maar nam ook de leiderstrui over van Filippo Ganna. “Morgen (maandag, red.) is een mooie nieuwe kans, maar opnieuw een stevig parcours. De leiderstrui verdedigen tot het eind zal met de lange tijdrit uiteraard moeilijk worden, maar als ik nog steeds aan de leiding sta, zal ik uiteraard alles geven.”

