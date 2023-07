Arnaud De Lie is Thibau Nys te snel af in tweede etappe Tour de Wallonie

De tweede etappe van de Tour de Wallonie is op naam gekomen van Arnaud De Lie. De Belg was na 179,8 kilometer de snelste in een massasprint. Thibau Nys werd tweede, Timo Kielich derde. Dankzij zijn zege, neemt De Lie ook de oranje leiderstrui over van Filippo Ganna.

De tweede etappe van de Tour de Wallonie werd vooraf als de gemakkelijkste etappe van deze rittenkoers gezien, al is gemakkelijk natuurlijk relatief op Waalse wegen. Vooral het middenrif van de rit bevatte wat klimwerk, maar op het lokale circuit van zo’n 35 kilometer rondom Walcourt vlakte dat weer wat af. Een massasprint werd verwacht, in een weliswaar smalle en technische finale.

Zes renners hadden een ticket gekocht voor de vroege vlucht. In twee schuifjes reden uiteindelijk Joris Nieuwenhuis (Baloise-Trek Lions), Laurenz Rex (Intermarché-Circus-Wanty), Ceriel Desal (Bingoal WB), Sander De Pestel (Flanders-Baloise), Louis Bendixen (Uno-X) en Alexandre Kess (Materiel-Velo.com). Voor Kess ging het al snel te hard, waardoor vijf man overbleven in de kopgroep.

Van vijf naar acht, van acht naar zeven

De vijf reden meer dan drie minuten weg bij het peloton. Met nog 65 kilometer te gaan, hadden ze deze voorsprong nog altijd, maar op dit moment kwam er een versnelling in het peloton. Het was Robbert Stannard van Alpecin-Deceuninck die de knuppel in het hoenderhok gooide. Luca van Boven (Bingoal WB) en Pim Ronhaar (Baloise-Trek Lions) maakten niet veel later de sprong, waardoor we drie achtervolgers kregen.

Goed twintig kilometer laten sloten de drie tegenaanvallers aan bij de oorspronkelijke vluchters. De kopgroep breidde zo uit tot acht renners. Voor even, want Bendixen haakte niet veel later af. Hij zakte snel terug tot bij het peloton. Het verschil tussen de overgebleven koplopers en dat peloton, waar INEOS Grenadiers, Soudal Quick-Step en Lotto Dstny controleerden, was een kleine twee minuten.

Op naar een massasprint

In de kilometers die volgden, slonk de voorsprong van de zeven snel. Toen er nog minder dan een minuut over was van hun voorgift, ontstond er onrust. Rex viel aan en begon aan een solo. Lang zou hij het echter niet volhouden, want in het peloton gaf men flink gas. Klassementsleider Filippo Ganna deed een paar serieuze beurten en Soudal Quick-Step gooide, met Jannik Steimle en Davide Ballerini, een klein bommetje. Het leidde ertoe dat Rex met nog twintig kilometer te gaan weer werd ingerekend.

We konden ons vervolgens opmaken voor een massasprint. Er kwam op een kleine zes kilometer van het einde nog wel een aanval van Ewen Costiou, maar de Fransman was een vogel voor de kat. Soudal Quick-Step dichtte het gat, waarna Lidl-Trek het initiatief nam richting de laatste kilometers. Bauke Mollema liet zich ook zien door een flinke beurt te doen.

De Lie de snelste

Dat was allemaal voor Thibau Nys, die in de massasprint echter net tekort kwam voor de zege. Hij moest zijn meerdere erkennen in Arnaud De Lie. De 21-jarige renner van Lotto Dstny, die door een val in de Vierdaagse van Duinkerke lang uit de roulatie was, was veruit de snelste en boekte zijn vijfde zege van het seizoen. De Lie staat nu in dezelfde tijd als Filippo Ganna en mag morgen in de leiderstrui starten.